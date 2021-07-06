Миллион белорусов уже привились первой дозой вакцины от коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

6 июля Минздрав Беларуси озвучил свежие данные по вакцинации в Беларуси от коронавируса. Первой дозой вакцины от коронавируса уже привились миллион белорусов. Учитывая, что официально в Беларуси живет чуть меньше 10 миллионов человек, это значит, что первой дозой уже привились больше 10% белорусов.

Второй дозой вакцины от коронавируса уже привились чуть больше 667 тысяч наших земляков.

Напомним, с начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 422 521 человек. А умерли - 3 204 пациентов.

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