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Общество6 июля 2021 17:50

Миллион белорусов уже привились первой дозой вакцины от коронавируса

Второй дозой уже привились 667 тысяч человек
Григорий ГРИБОВ
Миллион белорусов уже привились первой дозой вакцины от коронавируса.

Миллион белорусов уже привились первой дозой вакцины от коронавируса.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

6 июля Минздрав Беларуси озвучил свежие данные по вакцинации в Беларуси от коронавируса. Первой дозой вакцины от коронавируса уже привились миллион белорусов. Учитывая, что официально в Беларуси живет чуть меньше 10 миллионов человек, это значит, что первой дозой уже привились больше 10% белорусов.

Второй дозой вакцины от коронавируса уже привились чуть больше 667 тысяч наших земляков.

Напомним, с начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 422 521 человек. А умерли - 3 204 пациентов.

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