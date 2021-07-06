Арина Соболенко стала полуфиналисткой «Уимблдона-2021»

Арина Соболенко впервые сыграет в полуфинале «Уимблдона-2021». Фото: Jimmie48/wtatennis.com

В Лондоне на травяных кортах продолжаются игры турнира «Большого Шлема». 6 июля зрители смогли насладиться женскими поединками в рамках ¼ финала «Уимблдона».

Главным матчем для белорусов стал поединок с участием Арины Соболенко и Онс Жабер, которая является представительницей туниской школы тенниса. В прошлом туре Онс Жабер одолела чемпионку «Ролан Гаррос-2020» Игу Швентек (5:7, 6:1, 6:1). Эта победа произвела большое впечатление на любителей тенниса. В свою очередь, Арина Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6:3, 4:6, 6:3).

Первая партия прошла в упорной борьбе. Претендентки на свой первый «Уимблдонский» полуфинал уверенно реализовали свои подачи. Во время десятого гейма белоруска собралась с силами и довела дело до победы – 6;4. Второй сет четвертая ракетка мира начала уверенно. Позже Арина стала допускать немало ошибок, что позволило сопернице выровнять ситуацию в игре. Теннисистки обменивались мощными ударами с задней линии, ставя соперницу в критическое положение. Однако, спортсменка из Беларуси собралась в нужный момент и довела второй сет до победы – 6:3.

Таким образом, Онс Жабер покидает турнир, а Арина Соболенко впервые в карьере сыграет в полуфинале «Уимблдона-2021». Следующей соперницей за путевку в финал стала чешка Каролина Плишкова.