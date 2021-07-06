В Бресте вынесли второй приговор по так называемой «пинской бойне». Фото: прокуратура города Бреста, скриншот видео с платформы YouTube.

В Бресте завершился очередной суд по делу о так называемой «пинской бойне» - массовых беспорядках, произошедших в ночь с 9 на августа – сразу после президентских выборов 2020 года в Беларуси. На скамье подсудимых было 10 человек. Все они обвинялись в массовых беспорядках.

- Установлено, что обвиняемые участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества. Применяя насилие в отношении сотрудников милиции, которое выразилось в нанесении ударов руками, ногами и различными предметами, они использовали палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки, бутылки и пиротехнические изделия, - сообщает служба информации прокуратуры Брестской области. - Кроме того, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили другое имущество, принадлежавшее физическим и юридическим лицам, в том числе городским и районным отделам внутренних дел. Общая сумма причиненного ущерба превысила 23 тысяч рублей.

В итоге 6 июля всех приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима: сроки – от 4 до 5,5 лет. Напомним, именно такие сроки запрашивали представители обвинения. Ранее по данному делу было уже осуждено 14 человек.

- Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемых имущественного ущерба. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, - напомнили в прокуратуре.

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По делу «пинской бойни» милиционеры заявили моральный ущерб в 380 тысяч рублей. А пинчане просят провести аттестацию силовиков на соответствие занимаемым должностям. Суд Бреста уже третью неделю рассматривает уголовное дело 14 заключенных, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске

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