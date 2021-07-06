Мария Захарова: введением санкций против Беларуси ЕС наносит урон самому себе. Фото: БелТА.

Евросоюз, вводя ограничительные меры против Беларуси, наносит ущерб экономике стран-участниц. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что литовцы сами признаются, что санкции против Белоруссии наносят ущерб экономике республики. Пострадают как порты страны, так и железнодорожная сеть.

- Такое впечатление, что в Европе, в частности, в Литве заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим», - написала Захарова.

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