Белорусская и российская делегации покинули заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Вот какой вопрос там рассматривался

Белорусская и российская делегации покинули заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Фото: БелТА.

Российская и белорусская делегации покинули заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая сейчас работает в очно-дистанционном формате. Рассматривалось две резолюции — относительно Украины и Крыма и «Общий подход к инакомыслию в Беларуси». Делегация России выступала против включения второй резолюции в повестку дня, а потом и вовсе покинула заседание в знак протеста против нарушения регламента.

В итоге за резолюцию по Украине и Крыму проголосовали 126 членов ассамблеи, по Беларуси — 122 из 323 парламентариев.

По словам председателя делегации РФ в ПА ОБСЕ Петра Толстого, Ассамблея нарушила прописанные в ее же регламенте правила, сообщает interfax.ru. По информации sputnik.by белорусская делегация также покинула пленарное заседание. В его работе представители Беларуси принимали участие в онлайн-формате.

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