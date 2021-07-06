Александр Глеб вернулся в футбол? С каким клубом подписал контракт

Скриншот со страницы Instagram «Халидии»

6 июля стало известно, что 40-летний белорусский полузащитник Александр Глеб будет сотрудничать с бахрейнским клубом «Аль-Халидия».

О том, что он в гостях у клуба сообщили на странице ФК в инстаграм. Там его назвали «мировой звездой».

Действительно, Александр Глеб — известный футболист, который играл не только в Беларуси (за БАТЭ, «Ислочь») и провел более 80 матчей за нашу сборную, но выступал и за немецкий «Штутгарт», лондонский «Арсенал», испанскую «Барселону» и в других клубах.

На поле последний раз он вышел в 2019 за ФК «Ислочь», поиграв там меньше года.

Таким образом, после перерыва Глеб вернулся на футбольную арену.

В прошлом сезоне «Халидия» победила во второй лиги, завоевав место в и высшем дивизионе первенства Бахрейна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арина Соболенко стала полуфиналисткой «Уимблдона-2021» (далее — здесь)

«Англичане играют на результат, а самое красиво в футболе – счет на табло» (подробности)

Яркие и трогательные моменты Евро-2020 (подробности)