Борисовчанин 7 лет незаконно «подглядывал» за людьми в домах, фитнес-залах, салонах красоты. И вот как он это делал

Фото: пресс-служба МВД

Борисовское РУВД задержало 47-летнего жителя Борисова, который незаконным способом получал доступ к веб-камерам и видеокамерам наблюдения.

На протяжении семи лет он следил за людьми в домах, квартирах, офисах, салонах красоты и фитнес-центрах. А делал он это с помощью специализированных компьютерных программ. У него изъяли 6 внешних жестких дисков.

Таких «подглядываний», как сообщили в пресс-службе МВД, было более 140. Нашлось около 11 терабайт видео и фото интимной жизни потерпевших.

Теперь на него завели уголовное дело за использование либо распространение вредоносных программ.

В МВД напомнили, что не рекомендуется заходить на подозрительные сайты, скачивать нелицензионное программное обеспечение. Чтобы обезопасить себя в сети, лучше придумывать сложные пароли. А также обязательно устанавливать на устройства антивирус.

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