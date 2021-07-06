В Петербурге ФСБ задержала эстонского консула. И вот за что

В Петербурге ФСБ задержала эстонского консула. Фото: Виталий Невар/ТАСС.

- Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте, - сообщили в ФСБ. В спецслужбе подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.

По данным МИД Эстонии, Март Лятте был на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте, где его и задержали на полтора часа. По словам представителя МИД, выдвинутые против Лятте обвинения безосновательны, а улики - сфальцифицированы.

- Это еще очередной пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседями, - цитирует портал Delfi пресс-секретаря МИДа Эстонии Аари Леммик. - Эстония осуждает подобную провокацию.

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