Мороженое с западным мультфильмом на упаковке запретили в Беларуси

Мороженое "Монстры на каникулах" со вкусом яблоко-персик попало под запрет в Беларуси. Фото: Госстандарт

В Беларуси попали под запрет мороженое с вредным для детей красителем и опасное печенье с маршмеллоу, сообщает телеграм-канал Госстандарта «Безопасность и качество». Эти продукты не соответствует техрегламентам и скоро исчезнут с прилавков.

Так под запрет попало мороженое торговой марки «Монстры на каникулах» со вкусом яблоко-персик. В холодном десерте нашли несоответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В составе этого мороженого есть красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей - тартразин (Е102) и понсо 4R (Е124). А на упаковке предупредительной надписи об этом нет.

В мороженом нашли красители, влияющие на детей. Фото: Госстандарт

Также под запрет попало и другое мороженое - «Фабрика грез» с ароматом манго и гуараны с наполнителем «киви». В продукте также несоответствия о безопасности и маркировке. Хотя в самом мороженом есть краситель, влияющий на активность и внимание детей - тартразин, на упаковке надписи об этом нет.

Печенье с маршмеллоу также попало под запрет. Фото: Госстандарт

Еще в Беларуси запретили сэндвич-печенье с маршмеллоу «Alpella». В печенье нашли недопустимую пищевую добавку - антиокислитель пиросульфит натрия, она заявлена в маркировке и использовалась при производстве.

Как сообщали в Госстандарте 5 июля на данный момент в реестре «Опасная продукция» - свыше 3800 изделий, запрещенных к ввозу и обращению на территории Беларуси.

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