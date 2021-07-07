МИД Израиля прокомментировал слова Лукашенко о Холокосте

МИД Израиля осудил высказывания Лукашенко о Холокосте. Фото: pixabay.com

МИД Израиля сделал заявление из-за речи президента Беларуси Александра Лукашенко во время торжественного мероприятии в мемориальном комплексе «Курган Славы» на День Независимости 3 июля, пишет The Jerusalem Post.

В израильском МИДе посчитали неприемлемыми высказывания Александра Лукашенко о Холокосте.

«Заместитель генерального директора отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Гэри Корен вызвал временного руководителя посольства Беларуси в Израиле для беседы в свете этого», - подчеркнул ресурс.

Лукашенко заявил, что весь мир преклоняется перед евреями. Фото: пресс-служба президента

Напомним, 3 июля Александр Лукашенко принимал участие в торжественных мероприятиях и возложении цветов у «Кургана Славы». В своей речи он говорил о расследовании нацистских преступлений и заявил о том, что «весь мир кланяется» евреям из-за Холокоста.

- Мы не добились того, чтобы они ценили нашу победу, а через это - ценили нас. Что мы их спасли, мы им подарили жизнь! Надо признать, наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это ввиду и исправить ту ошибку, которую мы допустили, - сказал Лукашенко. - Это сродни холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать и весь мир теперь преклоняется перед ними. А мы такие толерантные, такие добрые - мы никого не хотели обидеть… Допрыгались до того, что нас обидели! - заключил он.

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