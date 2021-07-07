Названы продукты, которые защитят вас в пандемию, но не от коронавируса

Ешьте яблоки с кожурой! От ковида это не спасет, но организм укрепит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медики составили список продуктов, которые необходимо есть в период пандемии коронавируса. Собственно от COVID-19 ни один из них не защищает, но эти продукты помогают организму справиться с различными проблемами и стать здоровее, пишет Экономика сегодня со ссылкой на портал eatthis.com.

Так, в период пандемии нужно употреблять оливковое масло – оно снижает риск развития инсульта, заболеваний сердца, возникновения рака, проблем с ожирением. Ешьте чечевицу, чтобы сократить риск воспалений, снизить уровень холестерина, уменьшить аппетит и подстегнуть метаболизм. Жирные кислоты Омега-3 проникнут в ваш организм вместе с грецкими орехами и окажут противовоспалительное действие.

Медики рекомендуют также есть овес, чтобы снизить риск проблем с сердцем и возникновения диабета. Кресс-салат на 17 процентов снижает повреждения ДНК, связанные с онкологией. Ешьте яблоки, причем с кожицей – они снизят уровень холестерина и помогут сбросить вес. Помидоры на 18 процентов уменьшат риск развития рака простаты у мужчин, а женщин в период постменопаузы защитят от рака груди.

Если ваш организм будет получать все эти полезные продукты, в конечном счете он станет сильнее и сможет лучше противостоять ковиду, объясняют медики.

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