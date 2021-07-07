Женщину из Бобруйска кибермошенники обманули два раза за один день

Жительница Бобруйска два раза за один день поверила кибермошенникам и лишилась крупной суммы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бобруйчанка два раза за один день стала жертвой кибермошенников. Историю рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Женщина дала объявление о продаже детской коляски. С ней связался потенциальный покупатель. Мужчина согласился купить коляску за неплохую цену и предложил оплатить покупку через онлайн-сервис. Он прислал женщине ссылку на этот сервис, с помощью которого якобы можно быстро и без проблем производить расчеты. Бобруйчанка перешла по ссылке и ввела реквизиты своей карточки. Через несколько минут у нее списали 90 рублей 90 копеек.

Женщина позвонила в банк, чтобы выяснить, что происходит, ведь она ждала поступления денег, а не списания. В банке ей посоветовали заблокировать карту. Сразу после разговора с банком женщине в Вайбере позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что злоумышленники завладели ее личными данными и теперь оформляют на ее имя кредиты в разных банках. Мужчина назвал номера карточек, которыми пользовалась женщина и предложил выполнить определенные указания.

-Женщину ничего не насторожило в разговоре с мошенником. Она выполнила указания: в одном из банков взяла кредит на потребительские нужды на сумму 8900 рублей, перевела эти деньги на счет, привязанный к одной из карточек, установила на телефон программу удаленного доступа, - рассказали в УВД.

Мошенник заверил бобруйчанку, что он подготовит все документы и сообщит, куда переведены деньги. На следующий день женщина решила проверить баланс, на карточке ничего не оказалось.

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