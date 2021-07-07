Минский епископ Кособуцкий вступился за духовный гимн «Магутны Божа»

Епископ Кособуцкий напомнил историю духовного гимна "Магутны Божа". Фото: catholic.by

В своем Facebook генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий вступился за духовный гимн «Магутны Божа», пишет БелаПАН.

Священнослужитель рассказал, что в минский архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии приходили правоохранители из-за религиозного гимна «Магутны Божа». Это произошло в воскресенье, 4 июля.

- Сотрудники милиции сообщили, что нарушена какая-то там норма законодательства по поводу молитвы «Магутны Божа». Что конкретно, они не понимали сами, - заявил Кособуцкий.

Далее иерарх передал историю религиозного гимна, пытаясь в своем рассуждении понять «что же не так с нашим любимым религиозным гимном?». Юрий Кособуцкий напомнил, что «Магутны Божа» в 1943-ем году написала Наталья Арсеньева, а в 1947-ом композитором Николаем Ровенским была написана музыка на ее стихи.

- Гимн стал молитвой послевоенной белорусской эмиграции, - считает священнослужитель.

Также Кособуцкий уточнил, что «Магутны Божа» мог стать государственным гимном Беларуси. Так как в 1993-ем году это предложила сделать специальная комиссия Верховного Совета.

Епископ добавил, что в современности этот гимн стал молитвой. Его используют в богослужениях католики, православные, протестанты, а в последнее время поют люди, не отождествляющие себя ни с какой религией.

- Гимн «Магутны Божа»- это, прежде всего, молитва за нашу родину и за наш народ, - заявил он.

Напомним, на торжественном собрании в День Независимости 2 июля Александр Лукашенко высказался по поводу исполнения этого духовного гимна. А 3 июля повторил слова о гимне «Магутны Божа» в негативном ключе в Большом театре оперы и балета.

- В этом, наверное, и есть вина, что здесь чуть ли не звучал «Магутны Божа». Не со сцены, в зале. Когда мне доложили про театр Янки Купалы и о вас, меня это не просто удивило, меня это убило на том этапе, - сказал он.

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