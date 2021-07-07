Родные говорят об ухудшении здоровья в СИЗО активиста-инвалида из Барановичей, у которого ампутирована нога

Барановичский активист Владимир Гундарь отказался говорить надзирателям фразу «склонен к экстремизму», за что его посадили в карцер. Фото: Intex-press

У барановичского активиста Владимира Гундаря, который был помещен в карцер, ухудшилось состояние здоровья, сообщило БелаПАН. Напомним, Гундарь был задержан по «делу Автуховича» в декабре 2020-го года и внесен в список лиц, причастных к терроризму. На него было заведено два уголовных дела по статье 289 (акт терроризма) и статье 366 Уголовного Кодекса (насилие в отношении должностного лица).

Мужчина с 25 июня находился в карцере Брестского СИЗО, по словам родных это произошла из-за его отказа говорить надзирателям фразу «склонен к экстремизму». В штрафной камере Гундарь объявил голодовку. Из-за голодовки у него ухудшилось состояние здоровья, пояснили ресурсу родственники активиста.

- Врач рекомендовал вернуть его в камеру на два дня. Когда состояние «пришло в норму», его возвратили в карцер отбывать оставшиеся сутки, - прокомментировала Елена Гундарь, жена активиста со ссылкой на начальника СИЗО, с которым она встречалась 6 июля.

Женщина считает, что здоровье ее мужа Владимира Гундаря ухудшилось не только из-за голодовки, но и из-за того, что у него нет возможности принимать лекарства. Напомним, Гундарь является инвалидом второй группы, у него частично ампутирована нога, высокое давление, он нуждается в постоянном приеме медикаментов.

- Начальник СИЗО подчеркнул, что они придерживаются порядка. Те заключенные, которые отказываются, направляются в карцер. Он сказал, что Володя сейчас самый тяжелый у них в этом плане, и просил повлиять на него, - пояснила Елена Гундарь.

Срок содержания в карцере Владимира Гундаря заканчивается утром 7 июля, женщина надеется, что после этого мужа переведут в камеру.

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