В Могилеве 21-летний парень убил и сжег 47-летнюю женщину: приревновал

Молодой человек убил сожительницу и поджег ее тело. Фото: Следственный комитет.

Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование дела об убийстве 47-летней женщины. Трагедия произошла еще в феврале. Подробности рассказали в отделе информации и связи с общественностью УСК.

Женщина пила спиртное вместе со своим 21-летним сожителем. Они повздорили на почве ревности. Мужчина избил женщину. Бил руками и ногами по разным частям тела, в том числе и по голове, а потом облил тело женщины горючей жидкостью и поджег зажигалкой и вышел из дома.

Через какое-то время молодой человек вернулся, увидел, что дом горит и побежал к соседям за помощью. Милиции он рассказал, что пошел в магазин, а когда вернулся, увидел, что дом горит.

-Эксперты установили, что женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. Угарный газ в организме судебными экспертами не обнаружен, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская. – Очаг возгорания находился в месте, где нашли тело женщины.

Молодого человека задержали по подозрению в убийстве, он признался и рассказал, как все случилось. Эксперты установили, что в момент совершения преступления он был вменяем.

Сейчас он под стражей, действия молодого человека квалифицированы как убийств и покушение на умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.

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