Православные 7 июля празднуют Рождество Иоанна Крестителя: что можно и нельзя делать в этот день

Рождество Иоанна Крестителя празднуют 7 июля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 7 июля, православные верующие отмечают Рождество Иоанна Крестителя. Это непреходящий праздник, который является очень значимым для верующих. Узнали, что разрешено в этот день, а чего не следует делать.

Иоанна Крестителя считают самым почитаемым святым после Богородицы, в церковном календаре ему выделено целых семь праздников. В Рождество Иоанна Крестителя православной церковью вспоминается библейский сюжет рождения младенца в семье иудейского священнослужителя Захария и его супруги Елизаветы - будущего пророка. В этот день есть свои традиции и запреты, сложившиеся, исходя из церковных требований и народных примет.

Верующим в этот день следует посетить праздничную литургию или хотя бы сходить в церковь. Чаще всего пророку Иоанну направляют молитвы об исцелении головных болей, молятся о детях, о заступничестве и помощи. Просят о помощи в работе, обретении счастья в браке, молят об избавлении от пьянства. Считается, что молитвы в этот день очень сильны.

Сегодня не запрещено поминать усопших, поэтому после посещения церкви можно сходить на кладбище, прибраться на могилах родных, читать поминальные молитвы. Можно принести свечи, но приносить поминальные продукты запрещено. Однако предаваться весь день печали и скорбным воспоминаниям об усопших так же не рекомендуется. Все-таки праздник Рождества посвящен жизни.

У православных продолжается Петров пост, но 7 июля в честь Рождества Иоанна Крестителя разрешено есть рыбу, готовить горячие блюда, использовать растительные масла, можно выпить немного красного вина.

Есть также в тот день запреты. Например, не принято работать. Еще запрещается резать пищу ножом, особенно если продукты круглой формы. Нельзя в этот день слишком радоваться - танцевать или петь, что связано с мученической смертью святого.

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