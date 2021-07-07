Фотофакт. Вот как белорусы ночью отпраздновали вечер на Ивана Купалу

Белорусы в ночь с 6 на 7 июля праздновали Ивана Купалу. Фото: Instagram @pishchulova

Ночью на 7 июля в Беларуси отмечали вечер на Ивана Купалу - народный праздник восточных славян с языческими корнями. Праздничные мероприятия проходили в разных уголках Беларуси: от нацпарка «Беловежская пуща» до городских праздников в райцентрах, от агроусадеб и туркомплексов до семейных посиделок во дворе.

На Купалье гадают и отправляют венки по воде. Фото: Instagram @pishchulova

«Комсомолка» полистала Инстаграм-страницы белорусов и полюбовалась чудесными фото купальского вечера из Витебска, Браслава, Барановичей, Молодечно, Хойников и других уголков страны. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, водили хороводы и веселились у купальского костра. Некоторые пользователи соцсети на Купало публиковали очень атмосферные фотосессии, посмотрите.

Многие празднуют Купалье в домашней атмосфере. Фото: Instagram @vuste.life

- Душевно и без пафоса, тихо и по семейному... мы провели Купалье, - написал пользователь соцсети @vuste.life под купальским фото, указав геолокацию - Устье Браславские озера.

В соцсетях появились атмосферные фото купальского вечера. Фото: Instagram @mataharitv

- Кветку - папараць шукаць… - подписала свое элегантное купальское фото пользователь @mataharitv.

Для многих Купалье было долгожданным праздником. Фото: Instagram @ami_atari

- Купалье. Ночь, которую я ждала наверное последний месяц и которая точно останется в моем воспоминании чем то прекрасным, - поделилась со своими подписчиками @ami_atari.

Купалье в Барановичах. Фото: Instagram @_zdimaz_

Другой пользователь Инстаграма @_zdimaz_ заснял Купалье в Барановичах и подписал свое фото так: «Предки верили, что купальский костер меняет их жизнь к лучшему, а вода - предсказывает лучшую долю».

В Молодечно на Купалье было файер-шоу. Фото: Instagram @molodechnolive

Купальский костер и файер-шоу на острове в Молодечно опубликовал аккаунт @molodechnolive.

В Хойниках душевно отпраздновали Купалье. Фото: Instagram @hoinikskienovosti

Также появились фото купальского фоторепортажа в Хойниках в аккаунте @hoinikskienovosti.

Праздник Ивана Купало неразрывно связан с природой. Фото: Instagram @pishchulova

- Этот день у меня начался в 3 часа. Не передать словами эту магическую атмосферу раннего утра и теплого озера! Особенно в отличной компании! Настоящее волшебство осталось в кадрах Анны Лисейцевой, - поделилась снимками своей фотосессии пользователь @pishchulova, указав в геолокации Витебск.

А видео Купалья в Беловежской пуще опубликовал в Инстаграме аккаунт БрестСити - Новости Бреста.

А как вы отпраздновали Купалье?