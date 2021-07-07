Пенсионерка в Лидском районе заблудилась и ночью жгла костер в лесу, чтобы ее заметили с квадрокоптера

Пенсионерку искали в лесу при помощи квадрокоптера и вывозили на квадроцикле. Фото: МЧС.

В Лидском районе в лесу около деревни Цвермы 6 июля заблудилась пенсионерка, которая собирала ягоды. Спасателям она позвонила 23.29.

Женщину искали сотрудники МЧС и милиции. С ней поддерживали связь по телефону и подавали звуковые сигналы. Женщина слышала звуки, которые подавала техника МЧС, но ей было сложно идти на звук в темноте. Тогда она развела костер, а сотрудники МЧС подняли в воздух квадрокоптер и выяснили, где та находится. К женщине подъехали на квадроцикле и вывезли ее из леса. Она не пострадала.

-Женщина была хорошо экипирована для похода в лес, с собой у нее были заряженный телефон, спички и непромокаемый плащ, - отметили в МЧС.

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