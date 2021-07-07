Нацбанк сообщил о снижении золотовалютных резервов в Беларуси

Золотовалютные резервы Беларуси в июне снизились. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На сайте Национального банка Беларуси появилась информация о золотовалютных резервах Беларуси. Сообщается, что в июне они снизились до 7,4 миллиарда долларов.

На 1 июля 2021-го года золотовалютный резерв Беларуси составляет 7 миллиардов 409,3 миллиона долларов США. До этого, в апреле и мае «золотой запас» показывал рост.

В Нацбанке объяснили, что снижение золотовалютных резервов связано, в основном, с расчетом по долгах.

- Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 240 миллионов долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота, - сообщили в главном финучреждении страны.

В Нацбанке также рассказали, как в июне поддерживался уровень золотовалютных резервов. Этому поспособствовало получение инвалюты в бюджет, в том числе вливания от экспортных пошлин и привлечение Минфином валютных средств.

На конец года - 1 января 2022-го года Нацбанк планирует удержать золотовалютные резервы на уровне не ниже 6 миллиардов долларов.

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