В США запретили продавать авиабилеты в Беларусь - это ответ на инцидент с посадкой самолета в Минске. Фото: Делфи.

Из США теперь невозможно добраться до Беларуси по воздуху. Министерство транспорта США издало приказ, запрещающий продажу авиабилетов на пассажирские рейсы в сообщении с Беларусью, в том числе и на рейсы с пересадкой, сообщает reform.by.

Запрет распространяется не только на американских, но и на зарубежных перевозчиков, которые работают в США. Действовать он будет до тех пор, пока соответствующим распоряжением министерство его не отменит. Возможны исключения – для рейсов, которые совершаются в интересах США. В это понятие входят перелеты с гуманитарными целями и в целях национальной безопасности.

Запрет на продажу авиабилетов в Беларусь был предложен как ответная мера на посадку рейса Ryanair в Минске, проект не получил замечаний и не был отклонен вышестоящими инстанциями.

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