В Минске сдают квартиру, заряженную на рождение детей. Вот сколько стоит «волшебная аура»

Эта однушка только с виду самая обычная, на самом деле в ней - аура! Фото: Минск-Новости.

В Минске предлагают снять квартиру, заряженную на рождение детей. Историю рассказывает агентство Минск-Новости.

Собственник жилья разместил на одном из сайтов объявлений информацию о сдаче квартиры с необычной аурой. Квартира, по словам арендодателя, заряжена «на рождение детей».

В квартире, судя по фото, нет ничего необычного – ни амулетов, ни странной обстановки. Это обычная однокомнатная квартира без мебели. Тем не менее, ее хозяин утверждает, что аура существует – «светлая, положительная, и настроена на рождение детей». Он заверяет, что у всех, кто снимал это жилье, во время проживания в нем рождались дети, у некоторых – даже несколько.

За месяц проживания в квартире с аурой просят сумму, эквивалентную $1060. В эту сумму входит и стоимость пользования аурой.

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