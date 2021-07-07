В Беларуси официально ввели согласование наружной рекламы: что меняется

Вся наружная реклама в Беларусь теперь будет согласовываться с местными органами власти. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Беларуси в компетенцию местных властей и распорядительных органов войдет согласование содержания наружной рекламы. Это регламентирует декрет №3 от 6 июля, опубликованный на сайте Национального правового интернет-портала. Декретом вносятся изменения в декрет «О развитии предпринимательства».

Ранее в декрете «О развитии предпринимательства» не предусматривалось согласование наружной рекламы и рекламы на транспорте с местными властями. Но после обновления закона субъекты хозяйствования становятся обязаны согласовывать информацию наружной рекламы и рекламы на транспорте с местными исполкомами и распорядительными органами.

Небольшое послабление получает только реклама на транспорте. На авто и других ТС без согласования разрешается по-прежнему размещать информацию о предприятии (фирме), которая на данном транспорте совершает грузоперевозки или пассажироперевозки, владельце этого ТС, товарных знаках или знаках обслуживания, используемых для обозначения товаров, работ или услуг. Также разрешается размещение объявлений о продаже этого ТС или номера диспетчера такси.

Уточняется, что если наружная реклама согласована, то ее затем не надо согласовывать повторно.

Изменения вступают в силу через три месяца. А порядок согласования определит Совмин.

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