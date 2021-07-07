Вот эти погремушки запретили в Беларуси - они опасны для детей

Эти погремушки могут быть опасны для детей, установил Госстандарт. Фото: Госстандарт.

Несколько видов погремушек с маркировкой «Крошка Я» изымут из продажи в Беларуси согласно предписанию Госстандарта. Они уже внесены в реестр опасно продукции.

Небезопасными оказались наборы погремушек «Машинка и яхта», погремушки «Друзья» и «Зебра».

-Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» по безопасности: наличие недопустимого поверхностного окрашивания и росписи игрушек – погремушек, контактирующих со ртом ребенка, - сообщили в Госстандарте.

Погремушки должны быть изъяты из обращения 11 июля, их запрещено ввозить в страну.

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