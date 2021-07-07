Латвия с 12 июля вводит тестирование на коронавирус на границе с Беларусью и Россией

Латвия с 12 июля вводит ПЦР-тестирование на коронавирус на границе с Беларусью и Россией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Латвия с 12 июля вводит ПЦР-тестирование на коронавирус на границе с Беларусью и Россией. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Все те, кто въезжают в Латвию из Беларуси и России должны будут делать тест на COVID-19 в месте пересечения границы, если у них нет возможности предоставить документы о вакцинации или же тестировании. Покинуть пункт пропуска можно будет лишь после разрешения пограничной охраны.

Если же тест на коронавирус окажется положительным или человек откажется его пройти, то он будет вынужден отправиться в обязательную изоляцию.

Данное решение было принято правительством Латвии по причине стремительного распространения штамма «Дельта».

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