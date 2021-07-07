Жара усилится: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 8 июля

До +32°С ожидается в Беларуси 8 июля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жара до +32°С ожидается в Беларуси 8 июля. Синоптики объявили на этот день желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Белгидромете.

В целом в четверг будет небольшая облачность, почти без осадков, только днем местами по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, сообщает сайт pogoda.by.

Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер будет юго-восточный 3-8 м/с, при грозах его порывы будут достигать 14 м/с.

Столбики термометров ночью поднимутся до отметки в +14°С… +20°С. Днем воздух прогреется до +27°С… +32°С.

Также синоптики предупредили, что жара усилится в пятницу и субботу.

«В дневные часы 9 и 10 июля во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30°С... +34°С», – сказано в сообщении Белгидромета. Днем 9 и 10 июля в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С... +32°С.

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