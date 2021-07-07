В Россонском районе 28-летний парень попытался перепрыгнуть через костер и погиб. Фото: pixabay.com

В Россонском районе 28-летний парень попытался перепрыгнуть через костер и погиб. Подробности случившегося были опубликованы в телеграм-канале Следственного комитета.

- Во вторник, 6 июля, в Россонском районе 28-летний парень, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии отдыхающих решил сделать прыжок «сальто» через костер. Во время прыжка он оперся руками на кострище, не удержался и упал на голову. Спасти молодого человека не удалось, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что от полученных телесных, в числе которых были и переломы, умер в больнице.

- Следственно-оперативной группой был проведен осмотр места случившегося, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области, - рассказали в СК.

По данному факту Россонским РОСК проводится проверка.

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