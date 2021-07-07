Мощный ливень затопил Пинск. Фото: media-polesye.by

Сильный ливень обрушился на Пинск и пригород 6 июля после трех часов дня. Об этом пишет Media-Polesye.

За короткое время дождь затопил улицы города, автомобилистам пришлось «плыть» на своих машинах по дорогам.

Автомобилистам пришлось «плыть» на своих машинах по дорогам. Фото: media-polesye.by

Отмечается, что подобное уже было ранее, два года назад Пинск накрыл такой же мощный ливень. Как и в тот раз, теперь ливневая канализация тоже не справилась с осадками. Город превратился в Венецию.

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