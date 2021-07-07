На «Гродно Азот» 7 июля внепланово остановился один из цехов. Фото: "Гродненский химик"

На «Гродно Азот» в среду, 7 июля, внепланово остановился цех азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. Информация об этом была опубликована в издании «Гродненский химик».

- На данный момент причины случившегося выясняются. После их устранения цех приступит к пусковым операциям, в ходе которых может наблюдаться выбор выхлопов рыжего цвета – кратковременный рост NOx в отходящих газа. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок, - пишет издание.

Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах был регламентирован комплексным природоохранным разрешением, которое было выдано территориальным органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

- После внеплановой остановки цеха осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, я также на границе СЗЗ с учетом направления ветра. Не было выявлено превышений установленных нормативов. Угрозы городу, экологии и жителям нет, - отмечают в издании.

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