Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июля 2021 года: число новых случаев COVID-19 за сутки снова выросло, десять смертей

За сутки в республике выявили 998 новых случаев COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Свежую статистику по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав 7 июля. Так, за сутки в республике выявили 998 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 1 тыс. 049 пациентов.

Напомним, что накануне за сутки были зарегистрированы 557 пациентов с COVID-19, таким образом, сейчас этот показатель вырос более чем в 1,5 паза.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 423 тыс. 519 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 416 тыс. 412 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Смертность сохраняется на одном уровне уже долгое время. За сутки умерли десять пациентов с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 3 тыс. 214 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 286 тестов. Всего в стране проведено 6 млн. 905 тыс. 480 тестов.

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