Фестиваль «The Vёska» переносится на 2022 год. Вот в чем причина

Фестиваль «The Vёska» переносится на 2022 год. Фото: samoeradio.by

Фестиваль «The Vёska» переносится на 2022 год. Организаторы назвали новую дату – 25 июня 2022 года. Причина переноса связана с постановление Мингорисполкома №1069, согласно которому на массовых мероприятиях можно использовать только посадочные места. Информация об этом была опубликована в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Изначально фестиваль должен был состояться 10 июля 2021 года в деревне Озерцо.

Напомним, что ранее фестиваль уже переносили на год. Тогда был изменен список участников. В 2020-м на фестивале ждали Земфиру, Nizkiz, Foals, Molchat Doma, ŠUMA. А в 2021-ом были заявлены Моргенштерн, Зомб, Dabro, Slava Marlow.

На данный момент неизвестно, кто из артистов выступит через год.

- Состав музыкантов будет дополняться и удивлять. На фестивале «The Vёska» готовят сразу три сцены. Приехать и попасть на одну из них можно будет бесплатно, - рассказали организаторы.

Все билеты, которые ранее были приобретены, остаются действительными.

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