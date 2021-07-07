Будет жарко? Синоптики рассказали, какая погода ожидается в июле и августе в Беларуси

Все лето в Беларуси ожидается жаркая погода. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все лето в Беларуси ожидается жаркая погода. Таков прогноз синоптиков на июль и август.

– В первой декаде июля вновь устанавливается жаркая погода. С 8 до 12 июля прогнозируем на большей части территории страны высокие температуры: +30...34°C, осадки маловероятны, с 12 июля есть вероятность кратковременных дождей, – рассказал подробности на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

Он добавил, что ожидается жаркая и при этом неустойчивая погода в июле.

– Не исключаем высокие температуры и в августе: 30°C и выше, – отметил он.

Также специалист рассказал: если сравнить с 2020 годом, значимых отклонений за первое полугодие нет. Однако в июне был побит температурный рекорд, по некоторым станциям такой жары не наблюдалось порядка ста лет. Например, в Борисове. Максимальное значение июня (37,1°C) – в поселке Октябрьский.

По словам Беганского, в последние годы в Беларуси перераспределяется режим увлажнения: больше осадков выпадает осенью и зимой, среднегодовая температура повышается также за счет теплых дней зимой и осенью.

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Тем временем в пятницу и субботу 9 и 10 июля во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30°С... +34°С (подробности).

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