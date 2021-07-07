Литовские пограничники за последние сутки задержали 53 мигранта из Беларуси, которые нелегально пересекли границу. Фото: pasienis.lt

Литовские пограничники за последние сутки задержали 53 мигранта из Беларуси, которые нелегально пересекли границу. Сообщается, что половина из них была задержана в Друскининкайском районе. Информация об этом была опубликована на сайте пограничной службы Литвы.

Всего с начала 2021 года в Литве было задержано 1416 нелегальных мигрантов из Беларуси.

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