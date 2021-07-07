Виктора Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО-1 на Володарского. Фото: БЕЛТА

Экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО-1 на Володарского. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрий Лаевского пишет издание «Наша нiва».

Лаевский после встречи со своим подзащитным рассказал, что во вторник, 6 июля, в районе обеда Виктора Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО-1 на Володарского.

Напомним, что 6 июля был оглашен приговор экс-главе «Белгазпробманка» - 14 лет лишения свободы.

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