На участников митинга у посольства Беларуси в Украине совершено нападение: дипмиссия направила ноту в МИД

Посольство Беларуси в Украине направило ноту в адрес Министерства иностранных дел этой страны. Фото: pixabay

Посольство Беларуси в Украине направило ноту в адрес Министерства иностранных дел этой страны, выразив серьезную обеспокоенность ситуацией, к которой привели недостаточные меры, принимаемые украинской стороной для обеспечения безопасности белорусского дипломатического представительства в Киеве. Об этом сообщается на сайте посольства.

«Несмотря на неоднократное обращение белорусской стороны в Министерство иностранных дел с целью усилить меры по обеспечению безопасности белорусского диппредставительства, 07.07.2021 при проведении санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика», – раскрыли подробности в посольстве.

Там добавили, что двое участников нападения – граждане Украины. Их задержали.

«Исходя из анализа обстоятельств инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные понесли справедливое наказание, а украинской стороной были приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии», – отметили в дипмиссии.

Кроме того, там пояснили, что белорусская сторона рассматривает эти обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Беларуси в Украине и его персоналу.

«Посольство в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года требует от украинской стороны обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в Киеве, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер», – говорится в сообщении посольства.

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