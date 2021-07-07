Мария Василевич предложила ужесточить ответственность за хранение порно Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Мисс Беларусь-218», член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Мария Василевич предложила ужесточить ответственность за хранение порно. Она в среду, 7 июля, приняла участие в заседании круглого стола на тему «Правоприменительная практика и пути совершенствования национального законодательства в сфере борьбы с сексуальной эксплуатацией детей в сети интернет» в Палате представителей, передает БЕЛТА.

- Действующее законодательство предусматривается определенные ограничивающие меры. Но сегодня мы должны говорить о том, что технологии развиваются и существуют те нормы, которые необходимо пересматривать. Как раз одна из целей сегодняшнего круглого стола – выявить слабые месте в действующем законодательстве, а также найти решения этих проблем. Те нормы, которые необходимо пересматривать, касаются насилия и сексуальной эксплуатации детей в интернете. Необходимо вводить такие понятия как развратные действия, груминг. Также нужно усиливать и ужесточать ответственность за хранение порнографических материалов, - отметила Василевич.

Она добавила, что на сегодняшний день реальность такова, что новые цифровые и коммуникационные технологии, сейчас используются правонарушителями и предоставляют им новые возможности и механизмы совершения преступлений.

- Статистика угрожающая. В Беларуси каждый пятый ребенок в возрасте от 10 до 17 лет хотя бы раз получал предложение сексуального характера от взрослых в интернете. И сегодня коронавирус заставляет детей все больше времени проводить дома, а это значит – в сети интернет. Отсюда риск сексуальной эксплуатации детей возрастает. Нам нужно учитывать, что сейчас не тот преступник, который живет на соседней улице и его можно за руку поймать. Он может находиться в другой части света, - сказала Василевич.

По ее словам, главная цель на сегодня – каждый ребенок должен себя чувствовать защищенным.

- Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить безопасное и счастливое детство, - заявила Василевич.

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