Литва на границе с Беларусью намерена построить стену для сдерживания потока мигрантов. Фото: Reuters

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 7 июля, в среду, на пресс-конференции сообщила, что Литва намерена построить на границе с Беларусью стену для сдерживания потока мигрантов, сообщает агентство ТАСС.

- Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Беларуси. Это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов, - сказала Шимоните.

По ее словам, Литва также задействует армию для усиления патрулирования на границе.

По данным на 7 июля в Литве было задержано 1416 нелегальных мигрантов из Беларуси.

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