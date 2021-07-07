МИД Литвы готовит ответные меры на решение сократить диппредставительство в Минске

В Министерстве иностранных дел Литвы готовят ответные меры на решение сократить дипломатическое представительство в Минске. Об этом сообщает БелаПАН.

- Уже готовятся ответные меры. Позже появится информация о деталях, - сказала пресс-атташе МИД Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене.

Напомним, что во вторник, 6 июля, в МИД Беларуси вызывали Временного поверенного в делах Литвы Асту Андрияускене. В пресс-службе ведомстве также проинформировали, что в посольстве Литвы оставят одного сотрудника консульской службы для решения консульских вопросов в интересах граждан и трех сотрудников административно-технического персонала.

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