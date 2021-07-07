Появилось видео драки на митинге у посольства Беларуси в Украине

Инцидент возле посольства Беларуси в Украине во время санкционированного митинга попал на видео. Фото: скриншот видео

Момент драки возле посольства Беларуси в Украине во время санкционированного митинга попал на видео. Кадры опубликованы в соцсетях.

Напомним, что 7 июля неизвестные совершили нападение на участников митинга, вышедших к посольству с государственными флагами Беларуси. Как позже сообщили в посольстве, несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика.

Посольство Беларуси направило ноту в МИД Украины в связи с инцидентом. Там добавили, что двое участников нападения – граждане Украины. Их задержали.