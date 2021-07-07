Генпрокурор Швед заявил, что Беларусь направила запросы по делу о геноциде в годы ВОВ в восемь стран. Фото: БЕЛТА

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в ходе пресс-конференции в Санкт-Петербурге рассказал, что Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, передает агентство sputnik.by.

По словам Шведа, в ходе Нюрнбергского трибунала и других судебных процессов осудили лишь часть нацистских военных преступников.

- Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, которые совершили военные преступления на территории Беларуси. Некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание, - заметил генпрокурор.

Он также добавил, что данный факт может стать почвой для героизации нацизма, а уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ было возбуждено для соблюдения принципа неотвратимости ответственности и восстановления исторической и социальной справедливости.

Генеральный прокурор заявил, что в материалах дела имеются сведения, что в США, Латвии, Австралии, Великобритании и других странах на данный момент живут 96 человек, которые имели отношение к Латышскому легиону СС, 15-ой латышской дивизии Ваффен-СС и других преступных организаций периода Великой Отечественной войны. Сейчас проверяется их причастность к актам геноцида в Беларуси.

Андрей Швед уточнил, что запросы об оказании правовой помощи по данному делу были направлены в восемь стран: Канаду, США, Австралию, Литву, Латвию, Бразилию, Великобританию, Аргентину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил о попытках соседних стран внедрить в стране нацизм.

Идеи исходят из тех государств, где нацизм стал частью государственной идеологии, подчеркнул генеральный прокурор. (подробности)

Генпрокурор: «Нами установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые принимали участие в деятельности карательных батальонов».

Андрей Швед заявил, что в Польшу и Литву будут направлены документы об оказании правовой помощи. (подробности)