Украинское правительство одобрило санкции против Беларуси. Окончательное решение примет СНБО

Украинское правительство одобрило санкции против Беларуси. Фото: pixabay
Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. В течение месяца соответствующий список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина.
Проект постановления одобрили без обсуждения, в связи с чем на заседании правительства не звучало новых подробностей. В материалах на сайте кабмина санкционный список пока не опубликован.
Тем временем замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал возможный запрет транзита товаров из ЕС в Китай через Беларусь. Он предположил, что транзит грузов может переориентироваться на Украину.
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