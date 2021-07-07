Украинское правительство одобрило санкции против Беларуси. Окончательное решение примет СНБО

Украинское правительство одобрило санкции против Беларуси. Фото: pixabay

Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. В течение месяца соответствующий список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект постановления одобрили без обсуждения, в связи с чем на заседании правительства не звучало новых подробностей. В материалах на сайте кабмина санкционный список пока не опубликован.

Тем временем замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал возможный запрет транзита товаров из ЕС в Китай через Беларусь. Он предположил, что транзит грузов может переориентироваться на Украину.

Читайте также:

Появилось видео драки на митинге у посольства Беларуси в Украине

Неизвестные напали на участников мероприятия и нанесли им различные телесные повреждения (подробности).

На участников митинга у посольства Беларуси в Украине совершено нападение: дипмиссия направила ноту в МИД

В посольстве отметили, что двое участников нападения – граждане Украины, они задержаны (подробности).

Лукашенко потребовал проконтролировать западные компании, которые ведут бизнес в Беларуси

Такое поручение он дал правительству и Нацбанку (подробности).