У Романа Протасевича под домашним арестом появился новый твиттер-аккаунт — он обещает быть «на связи»

Скриншот с твиттер-аккаунта

В Twitter появилась страничка Романа Протасевича. И это не фейк. Он записал короткое видео, о том, что возвращается в интернет и говорит, что всегда будет на связи.

«Вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить», — отметил он.

Страничку уже комментируют и задают вопрос, а что же со старым аккаунтом. Он ответил, что тот «тви» заблокирован, ему пишет про подозрительные действия на ней.

Роман Протасевич сейчас — подозреваемый сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Недавно он был переведен на домашний арест.

Как известно, не всем заключенным с такой мерой пресечения дают право пользоваться мобильным телефоном, интернетом. Часто их огранивают в общении со всеми, кроме адвоката. Что запретить, а что разрешить выбирает следователь.

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В отношении Романа Протасевича возбудили еще одно уголовное дело, но уже не в Беларуси (далее — здесь)