С 8 июля подросткам не будут продавать энергетики. А вот что еще им нельзя

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С 8 июля людям, младше 18 лет, не будут продавать энергетики. В силу вступает постановление Совмина № 363 от 25 июня 2021 года.

Это 17-й по счету товар, включенный в список запрещенных для несовершеннолетних. Теперь энергетики стоят в ряду с алкогольными и слабоалкогольными напитками, пивом, сигаретами, «электронками», вейпами, эротическими товарами, пневматическими пистолетами и другим.

Тема необходимости запрета на продажу энергетиков подросткам обсуждалась еще в 2014 году.

Такое решение также действует и в других странах: некоторых штатах США, Дании, Турции, Исландии, Норвегии, Уругвае.

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