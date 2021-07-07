Президент Гаити застрелен вместе с женой в собственном доме

Жовенель Моиз. Фото Getty Images.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в результате вооруженного нападения. Об этом заявил премьер-министр страны Клод Жозеф, новостной портал Juno 7.

Резиденция президента Гаити была атакована сегодня ночью. Глава правительства призвал население сохранять спокойствие. Он заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити.

Его жена тоже получила огнестрельное ранение, и позже тоже скончалась от ранений в больнице.

Жовенелю Моизу было 53 года. Президентом Гаити он стал в 2017 году. При этом Моиз выиграл выборы ещё в 2015, но стороны два года оспаривали итоги, и в 2016 состоялось повторное голосование.

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