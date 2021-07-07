В Гродненском районе пенсионер поджег свою супругу, потому что не хотел смотреть передачу с Малышевой

Фото: УВД Гродненского облисполкома

Супружеская пара пенсионеров с деревни Горница Гродненского района не поделила телевизор. 60-летний мужчина очень хотел окунуться в мир «Звездных войн», а его 68-летняя супруга — познать новое в передаче «Жить здорово» с Еленой Малышевой.

Как это часто бывает в семье, разгорелся словесный конфликт. Но после дело дошло до рукоприкладства, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Злость так завладела мужчиной, что тот взял аэрозоль, поднес зажигалку и, нажав на кнопку, направил ее на свою жену.

К счастью, она не получила ожогов. Немного подгорела только одежда.

Пенсионерка сразу же побежала к соседке, откуда и позвонила в милицию.

На жителя Горницы завели уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса: «угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества».

Как рассказали в УВД, у мужчины уже есть судимость.

Также проводят проверку по причинению легких телесных повреждений.

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