С 10 июля меняются правила для въезда в Россию. Вот что теперь белорусам нужно иметь с собой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В связи с принятием постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 июля 2021 №17 изменены правила въезда иностранных граждан на территорию России, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

- Гражданам государств - членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля, а гражданам Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана - с 1 сентября при пересечении государственной границы Российской Федерации необходимо будет подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», - отметили в пресс-службе.

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