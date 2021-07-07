В МИД Литвы заявили, что из Вильнюса вышлют большинство белорусских дипломатов в ответ на сокращение их диппредставительства в Минске

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7 июля МИД Литвы заявило, что вышлет из Вильнюса подавляющее большинство белорусских дипломатических работников. Останутся четверо людей: консул и трое технически-административных работников.

Как прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, такое решение — «ответ на аналогичные действия белорусских властей», передает агентство BNS.

В kp.by ранее сообщали, что 6 июля МИД Беларуси заявил о сокращении дипломатического представительства Литвы в нашей стране до минимума. В министерство вызвали Временного поверенного в делах Литвы Асту Андрияускене «в связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничество между Беларусью и Литвой».

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