В МИД Литвы заявили, что из Вильнюса вышлют большинство белорусских дипломатов в ответ на сокращение их диппредставительства в Минске

Фото: pixabay.com
7 июля МИД Литвы заявило, что вышлет из Вильнюса подавляющее большинство белорусских дипломатических работников. Останутся четверо людей: консул и трое технически-административных работников.
Как прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, такое решение — «ответ на аналогичные действия белорусских властей», передает агентство BNS.
В kp.by ранее сообщали, что 6 июля МИД Беларуси заявил о сокращении дипломатического представительства Литвы в нашей стране до минимума. В министерство вызвали Временного поверенного в делах Литвы Асту Андрияускене «в связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничество между Беларусью и Литвой».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД сократит диппредставительство Литвы в Беларуси до минимума (далее — здесь)
Макей: «Беларусь не планирует закрывать свои посольства в европейских странах и в Украине» (подробности)
Макей: «Белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира» (подробности)