В Минске мужчина оскорбил и ударил участкового. Говорит, что его «попутал бес»

Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома

6 июля в столичном Зеленом Лугу пьяный 30-летний мужчина вступил в конфликт с участковым инспектором. Тот приехал опросить жильцов дома — участников драки, которая произошла ранее.

Попросив у выходившего из нужной квартиры человека показать документы, услышал в ответ оскорбления. Кроме того, гражданин стал толкать милиционера. А после и вовсе ударил его по туловищу несколько раз, сорвал погон и убежал.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, гражданина задержали и завели уголовное дело за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

На вопрос, зачем он напал на милиционера, обвиняемый ответил, что его «бес попутал».

Оказалось, что ранее нападавшего судили за имущественные преступление, составляли административные протоколы за распитие спиртного и мелкое хищение.

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