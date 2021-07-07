Протасевич признался, что живет в доме под Минском с Софией Сапегой.

Отпущенный под домашний арест Роман Протасевич заявил, что проживает в загородном доме под Минском вместе со своей подругой, россиянкой Софией Сапегой, об этом он написал в Twitter.

- Живу ведь я не в Минске, а в частном доме за городом. Гулять по двору и лужайке можно… Я все же под домашним арестом, так что гулять мне все же нельзя. Хотя очень хочется прогуляться и пройтись по барам, – написал Протасевич.

В ответ на вопрос подписчиков о Софии Сапеге он написал, что проживает с ней вместе.

- Да, мы живем вместе. Скажу даже больше – в одной комнате, – цитирует Протасевича sputnik.by.

Напомним, все началось с инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair – это случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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