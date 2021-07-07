Стало известно, кто установил мировой рекорд богатства

Кадр из мультфильма «Утиные истории»

Обновлен мировой рекорд по богатству. Миллиардером №1 в мире стал основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние на сегодня превышает 211 млрд долларов.

В этом ему помогла инициатива Пентагона. После того как 6 июля в нем объявили об отмене контракта на облачные вычисления с корпорацией-конкурентом Microsoft, акции компании Безоса выросли на 4,7% (8,4 млрд долларов), сообщает Bloomberg.

На этой неделе 57-летний Безос ушел с должности гендиректора Amazon. Он проработал там 27-лет. Однако, у него до сих пор во владении — компании.

Ранее рекордсменом с 210 млрд долларов был Илон Маск. В январе 2021его богатства оцениваются почти в $181 млрд.

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