Певицу Агурбаш вызвали в московскую прокуратуру по вопросу экстрадиции

Певицу Агурбаш вызвали в прокуратуру Москвы из-за уголовного дела в отношении нее в Беларуси. Фото: ТАСС

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что белорусская Генпрокуратура направила в Россию требование о выдаче певицы Анжелики Агурбаш. Сообщалось, что в отношении певицы возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Ее подозревают в разжигании вражды и розни, а также оскорблении президента Беларуси.

В среду, 7 июля, стало известно о том, что Анжелика Агурбаш была вызвана в московскую прокуратуру. Об этом сама артистка сообщила телеграм-каналу Tut.by Новости.

- Это обычная экстрадиционная проверка, так как в российскую прокуратуру пришли документы из Беларуси. Я дала свои показания и объяснения по сложившейся ситуации, - прокомментировала артистка.

Также Анжелика Агурбаш уверенно добавила, что у России нет оснований, чтобы провести ее экстрадицию. Она подчеркнула, что является гражданкой РФ, а также уже 20 лет постоянно проживает на территории России.

- Чувствую себя под защитой российского государства, уезжать в Европу не собираюсь, но, тем не мене, опасаюсь диверсий, - заметила Анжелика Агурбаш.

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